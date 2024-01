Primeira-ministra francesa Élisabeth Borne demite-se

De Euronews

Demissão da primeira-ministra já foi aceite pela presidência francesa

A primeira-ministra francesa Élisabeth Borne apresentou a demissão, informam as agências internacionais. Borne reuniu-se esta segunda-feira durante cerca de uma hora com o presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu. Fonte da presidência informou que Macron já aceitou a demissão da primeira-ministra.

O presidente francês publicou entretanto uma declaração na rede social X agradecendo o trabalho "exemplar" de Borne ao serviço do Estado francês.

"Colocou em marcha o nosso projeto com a coragem, o compromisso e a determinação das mulheres de Estado. De todo o coração, obrigado", escreveu o presidente francês.

O nome do sucessor ainda não foi anunciado.

Élisabeth Borne, que estava no cargo há menos de dois anos, foi a terceira primeira-ministra de Emmanuel Macron.

Depois da difícil aprovação da lei polémica da immigração, que fraturou a maioria, no final de dezembro, a imprensa francesa admitia que Borne tinha os dias contados no cargo de primeira-ministra.

Era apoiada pela ala mais à esquerda do seu governo e por alguns apoiantes antigos de Macron, mas tinha um concorrente dentro do próprio executivo, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, em campanha aberta para assumir o cargo de primeiro-ministro.