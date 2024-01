Artes visuais por todo o Qatar, desde murais pintados até ao 5º Festival Internacional de Arte

Qatar 365 apresenta-lhe uma seleção das melhores experiências de artes visuais em Doha, desde a 5ª edição do Festival Internacional de Arte do Qatar até à iniciativa World Wide Walls, que visa alargar as paletas de cores das zonas urbanas.

Em Qatar 365, exploramos alguma da melhor arte visual do país, começando com os destaques da 5ª edição do Festival Internacional de Artes do Qatar. Com mais de 300 artistas, oriundos de mais de 60 países, o festival é um dos maiores do país.

Aadel Haleem conheceu Irina Tosheva, uma designer de moda macedónia com uma mentalidade voltada para a sustentabilidade. Irina reutiliza e recicla todo o tipo de materiais, como os pedaços de vidro que encontrou na praia, e transforma-os em botões para casacos.

A artista local qatari, Sara Khalid Al Hail, explica que sua paixão pela arte começou na mesma época em que o festival começou, o que lhe proporcionou uma plataforma ideal para mostrar suas obras de arte.

No entanto, as artes visuais no Catar são mais amplas do que os espaços interiores. Há imensos murais pintados em exposição em Doha. Este tipo de arte urbana mudou através de iniciativas como a World Wide Walls. O seu fundador, Jasper Wong, falou com Aadel Haleem sobre o impacto que este tipo de arte tem nos espaços urbanos e como a perceção do público tem evoluído positivamente ao longo dos anos.

Laila Humairah descobriu por que razão a arte é considerada um espelho da mente, e é cada vez mais utilizada como uma ferramenta de cura e uma forma de terapia. Cores e criatividade podem ajudar a expressar emoções onde as palavras podem falhar.

Hala Aljaafari é uma das 30 artistas que exibiram o seu trabalho na exposição Artful Minds da Fundação Qatar. Ela encoraja todos a pegar num pincel e experimentar um pouco de arte para sentir alívio imediato.

Quer estejam expostas em áreas públicas ou em eventos globais, as artes visuais do Qatar embelezam a vida quotidiana de todos, 365 dias por ano.