Alerta meteorológico na região de Paris baixa de nível

A maior parte do território francês está em alerta laranja ou amarelo por causa da neve e da formação de gelo. Bélgica vive o maior nevão dos últimos 11 anos.

Na região de Paris, foi já levantado o alerta laranja que esteve em vigor na quinta-feira devido à forte queda de neve, que provocou graves problemas de tráfego. No entanto, a maior parte de França - exceto a costa mediterrânica - continua sob aviso "amarelo" de neve e formação de gelo. O norte de França está sob aviso amarelo de frio extremo.

Nível de vigilância foi reduzido na região de Paris

Dos 25 departamentos colocados em vigilância laranja para a neve e formação de gelo, sete continuam nessa situação. Os limites de velocidade em várias regiões foram baixados em 20 km/h, para evitar os acidentes.

Neve no departamento de Pas-de-Calais

Também na Bélgica a neve está a mudar os planos a muitos. O país vive o maior nevão dos últimos 11 anos, com a espessura a atingir os 11 centímetros em algumas regiões. No sudeste do país, os problemas de trânsito multiplicam-se: as estradas da Valónia estão sob "Código Vermelho" devido à forte queda de neve e às previsões pouco otimistas.

Ao mesmo tempo, as paisagens e os monumentos das cidades estão cobertos de neve, o que proporciona bonitos postais de inverno, pouco habituais.

Neve em Bruxelas Francisco Seco/AP

Na Noruega, onde as pessoas estão mais habituadas aos nevões, as condições climáticas são pretexto para divertimento: membros da equipa nacional masculina de voleibol de praia, campeões olímpicos em Tóquio, realizaram uma sessão de treino numa neve profunda.