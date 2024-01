Neve e gelo lançam caos na Alemanha e Chéquia

De Euronews com AP

Automobilistas parados e cancelamento de comboios e aviões: A meteorologia está a mudar os planos a muitos na Europa Central, sobretudo no oeste da Alemanha e nas regiões fronteiriças da Chéquia.

O cenário, às primeiras horas desta quinta-feira, era desolador para muitos automobilistas que ficaram presos, no escuro e ao frio, nas estradas alemãs por causa da neve. O oeste da Alemanha foi atingido por fortes nevões e chuva gelada, o que estragou os planos a muitos.

Na cidade de Koenigswinter, a Cruz Vermelha alemã teve de prestar assistência aos condutores e ofereceu bebidas quentes aos condutores presos na neve. A chuva gelada provocou um grande número de acidentes.

Por precaução, muitas escolas e jardins-de-infância fecharam e algumas empresas ofereceram aos empregados a possibilidade de trabalharem a partir de casa.

A Deutsche Bahn cancelou vários comboios de longa distância e anunciou que a velocidade máxima dos comboios de alta velocidade ICE estava limitada a 200 quilómetros por hora por precaução.

Caos nos aeroportos

No aeroporto de Frankfurt, o mais movimentado da Alemanha, a chuva gelada obrigou à suspensão das descolagens. Algumas partidas foram retomadas durante a tarde, quando a chuva abrandou. Centenas de voos tinham já sido cancelados. O aeroporto de Saarbruecken fechou durante o dia e houve atrasos e cancelamentos em Munique e noutros locais.

A neve também provocou a paragem dos transportes em algumas regiões escandinavas e causou grandes perturbações nos aeroportos de outras partes da Europa.

Gelo e acidentes na Chéquia

Na Chéquia, o cenário repetiu-se, com o gelo a cobrir as estradas checas durante o dia de quarta-feira. Durante a noite, as temperaturas subiram acima de zero, mas o gelo continua a formar-se, sobretudo no norte do país. Nas montanhas fronteiriças, continua o risco extremo de formação de gelo, de acordo com o Instituto Hidrometeorológico Checo. Embora a situação não seja tão catastrófica como se esperava, ocorreram vários acidentes nas estradas escorregadias.