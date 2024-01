Meloni quer travar imigração ilegal melhorando condições de vida em África

De Euronews

Objetivo de Itália é melhorar a qualidade de vida dos países africanos e, dessa forma, dissuadir os migrantes de procurarem refúgio na Europa. Plano da primeira-ministra italiana é ambicioso mas demorará vários anos a ser implementado.

A primeira-ministra italiana quer construir uma nova parceria com o continente africano. O plano Mattei foi apresentado numa cimeira de um dia que decorreu em Roma e que contou com a presença de dezenas de líderes africanos e responsáveis da União Europeia.

No primeiro evento da presidência italiana do G7 (grupos dos sete países mais industrializados do mundo), Giorgia Meloni descreveu o plano como ambicioso e concreto. As áreas da ação vão desde a educação e formação, passando pela saúde, até à energia.

O governo liderado por Meloni quer apresentar a Itália como a ponte natural entre a Europa e a África, usando a cooperação económica como forma de travar a imigração ilegal. A ideia passa por melhorar o nível de vida dos africanos e, assim, fazer com que não tenham necessidade de procura refúgio na Europa.

Segundo as Nações Unidas, a maioria dos quase 261.000 migrantes que cruzaram o Mediterrâneo desde o norte de África em 2023 entraram na Europa através de Itália. As apertadas leis de imigração em Itália e a restrições nas missões de resgate no mar não foram suficientes para conter a onda de migrantes.