Milhares de pessoas querem que o cartaz oficial da Semana Santa de Sevilha seja retirado.

A imagem escolhida para o cartaz oficial da Semana Santa de Sevilha, que pretende representar o "Cristo Ressuscitado", está a gerarpolémica. Até segunda-feira, quase 10 mil assinaturas tinham sido recolhidas na plataforma Change.org para exigir a retirada do cartaz.

Trata-se de "uma verdadeira desgraça e uma aberração", segundo o Institut de Politique Sociale (Ipse), uma organização que defende os "símbolos cristãos". O Ipse considera o Cristo "efeminado", pede a retirada do cartaz e exige um pedido de desculpas público do artista, alegando que a representação "ofensiva" não está de acordo com o espírito da Semana Santa.

O chefe do partido de extrema-direita Vox, de Sevilha, Javier Navarro, também criticou o cartaz no X, qualificando-o de "provocador".

Por seu lado, Salustiano García, que escolheu o filho como modelo, considera as críticas "infundadas" e "fundamentalistas". Numa entrevista ao diário ABC, disse que ficou "surpreendido" com os ataques e que tinha pintado uma obra "simpática" e "elegante" por "profundo respeito" pelos crentes. "Para ver sexualidade no meu Cristo, é preciso estar doente", disse o artista de 52 anos, lembrando que Cristo era regularmente representado nu na arte clássica.

Em comunicado de imprensa, a organização que representa as confrarias sevilhanas que participam nas procissões da Semana Santa, de 24 a 30 de março, sublinha que o cartaz representa "a parte luminosa da Semana Santa".