Giannis Papanikos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Cerca de 300 tratores concentraram-se no centro de Salónia, a segunda maior cidade da Grécia - Direitos de autor Giannis Papanikos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Cerca de 300 tratores concentraram-se no centro de Salónia, a segunda maior cidade da Grécia - Direitos de autor Giannis Papanikos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

De Euronews

Agricultores gregos juntam-se aos protestos que têm ocorrido por toda a Europa. Pelo menos 300 tratores invadiram as ruas do centro de Salónica. Protestos coincidem com a feira agrícola bienal Agrotica.