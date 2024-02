Dezenas de mortos no Chile devido a incêndios florestais

De Euronews com AP

O Presidente Gabriel Boric alertou para o facto de o número de mortos poder vir a agravar-se à medida que quatro grandes incêndios ardem na região de Valparaíso, onde os bombeiros têm tido dificuldade em chegar aos bairros mais ameaçados.

Pelo menos 46 pessoas morreram e mais de mil casas foram destruídas em incêndios florestais que estão a arder numa zona densamente povoada do centro do Chile, informou o presidente do país no sábado à noite.

Num discurso transmitido pela televisão nacional, o Presidente Gabriel Boric alertou para o facto de o número de mortos poder vir a agravar-se à medida que quatro grandes incêndios ardem na região de Valparaiso, onde os bombeiros têm tido dificuldade em chegar aos bairros mais ameaçados.

Boric pede a chilenos que colaborarem com as equipas de salvamento

"Se vos disserem para evacuar, não hesitem em fazê-lo", disse o presidente. "Os incêndios estão a avançar rapidamente e as condições climáticas tornaram-nos difíceis de controlar. Há temperaturas elevadas, ventos fortes e baixa humidade."

A ministra do Interior, Carolina Tohá, disse no sábado que 92 incêndios florestais estavam a arder no centro e no sul do país, onde as temperaturas têm estado invulgarmente altas esta semana.

Os incêndios mais mortíferos ocorreram na região de Valparaíso, onde as autoridades pediram a milhares de pessoas que evacuassem as suas casas.

Enquanto isso, os moradores de áreas mais distantes dos incêndios foram orientados a ficar em casa para que carros de bombeiros, ambulâncias e outros veículos de emergência possam circular nas estradas com mais facilidade.

Tohá disse que dois incêndios perto das cidades de Quilpué e Villa Alemana queimaram pelo menos 8.000 hectares desde sexta-feira. Um dos incêndios estava a ameaçar a cidade costeira de Viña del Mar, onde alguns bairros já tinham sido fortemente atingidos.

Em Villa Independencia, um bairro numa encosta no extremo leste da cidade, vários quarteirões de casas e empresas foram destruídos. Carros queimados e com os vidros quebrados se alinhavam nas ruas, que estavam cobertas de cinzas.

"Estou aqui há 32 anos e nunca imaginei que isto pudesse acontecer", disse Rolando Fernández, um dos residentes que perdeu a sua casa.

Fernández viu pela primeira vez o fogo a arder numa colina próxima na sexta-feira à tarde e que, em 15 minutos, a área estava envolta em chamas e fumo, obrigando toda a gente a correr para salvar a vida.

"Trabalhei toda a minha vida e agora fiquei sem nada", disse Fernández.

Três abrigos foram montados na região de Valparaíso, e 19 helicópteros e mais de 450 bombeiros foram levados para a área para ajudar a combater as chamas, disse Tohá.

Os incêndios estavam a arder em zona de montanha com difícil acesso, com bairros construídos precariamente na orla de Viña del Mar.

As autoridades relataram cortes de energia em consequência do incêndio, e Tohá disse que na região de Valparaíso, quatro hospitais e três asilos para idosos tiveram de ser evacuados. O fogo também destruiu dois terminais de autocarros, informou o ministro do Interior.

O padrão climático El Niño causou secas e temperaturas mais quentes do que o normal no oeste da América do Sul este ano, aumentando o risco de incêndios florestais.

Em janeiro, mais de 17.000 hectares de florestas foram destruídos na Colômbia por incêndios que se seguiram a várias semanas de tempo seco.