Pelo menos 44 mortos e 22 feridos em incêndio no Bangladesh

75 pessoas tiveram de ser evacuadas do edífico comercial que ardeu na capital do Bangladesh, Daca.

Pelo menos 44 pessoas morreram e 22 ficaram feridas num incêndio de grandes proporções que deflagrou na capital do Bangladesh, Daca, na noite de quinta-feira.

O incêndio ocorreu num edifício comercial de vários andares, onde se situavam sobretudo restaurantes e lojas. De acordo com as agências internacionais, o fogo alastrou-se rapidamente pelo edifício, deixando dezenas de visitantes encurralados.

Enquanto algumas pessoas tiveram de subir até ao telhado do edifício para serem resgatadas pelos bombeiros, outras conseguiram escapar através das janelas. Segundo as autoridades locais , 75 pessoas foram evacudas das quais 42, que se encontravam insconscientes, foram levadas para o hospital.

O incêndio foi registado por volta das 21:45 de quinta-feira (15:45 em Lisboa) e já se encontra controlado, segundo o oficial do serviço de bombeiros Anwar Hossain, citado pelas agências internacionais. As suas causas ainda não são conhecidas, no entanto as autoridades formaram uma comissão de cinco membros de investigação.