As mesquitas e as casas históricas são as maravilhas arquitetónicas do Qatar

As maravilhas do design do Qatar não se ficam pelos arranha-céus de Doha. Muitas mesquitas com designs únicos contribuem para a riqueza arquitetónica do país. O Qatar também se empenha em preservar as casas históricas, com as suas características únicas, como testemunhos das suas origens humildes.

Neste episódio, a equipa de Qatar 365 viajou pela cidade para explorar algumas das maravilhas arquitetónicas do Qatar. O arquiteto qatari de renome internacional Ibrahim Al Jaidah revela a Aadel Haleem que está orgulhoso do seu trabalho, que contribuiu para a modernização da cidade. Partilha as suas ideias sobre a evolução da identidade arquitetónica do Qatar nos últimos 20 anos, destacando tanto a criatividade como a diversidade. Existem mais de 2.000 mesquitas no Qatar que fazem parte integrante da paisagem. Aadel descobriu que algumas têm uma estrutura única, dando um toque contemporâneo aos locais de culto tradicionais, como a mesquita da Cidade da Educação ou a chamada "mesquita inclinada", projetada projetado pelo Xeque Faisal bin Qassim Al Thani. O Qatar é um país moderno que continua atento ao património e às tradições do passado, como Laila Humairah descobriu quando visitou a Old Al Rayyan Heritage Village da Fundação Qatar. As casas tradicionais foram preservadas e as suas características únicas são um testemunho das origens humildes do país.