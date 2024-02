Mesmo sem Trump, Nikki Haley perdeu para a opção "nenhum dos candidatos" no Nevada

De Euronews

Trump não estava no boletim de voto das primárias simbólicas do Nevada e, mesmo assim, Nikki Haley perdeu para a opção "nenhum dos candidatos".

Nikki Haley sofreu um embaraçoso revés na luta pela nomeação republicana para as eleições presidenciais norte-americanas de 5 de novembro, ao ter tido menos votos do que a opção "nenhum dos candidatos" numa votação no Estado do Nevada, que não contou com o candidato Donald Trump nos boletins.

No Nevada, antes das primárias internas, os republicanos realizam uma primeira eleição simbólica, que não elege delegados - essa está marcada para a próxima quinta-feira - e a adesão às urnas não foi significativa, provavelmente devido ao duplo ato eleitoral.

Na terça-feira, e com quase 90% dos votos apurados, a opção de protesto "nenhum dos candidatos" obteve quase 63% dos votos dos republicanos contra os cerca de 31% de Nikki Haley, uma diferença superior a 20 mil votos.

Trump participará apenas nas primárias de quinta-feira, que atribuem os 26 delegados do Nevada, ou seja, os membros do partido, ativistas e funcionários escolhidos para votar na convenção do partido e que vão eleger formalmente o candidato republicano às eleições presidenciais.

Antes do ato eleitoral, a campanha da ex-embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas denunciou a "manipulação do processo" em favor de Trump no Estado do Nevada.

A equipa de Nikki Haley sublinha que a candidata não está preocupada com os resultados do escrutínio simbólico do Nevada, tendo antes o foco na corrida do seu Estado natal, a Carolina do Sul, onde haverá eleições primárias do Partido Republicano no dia 24 de fevereiro.