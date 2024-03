Nikki Haley bate Trump em Washington DC e consegue primeira vitória nas primárias republicanas

Reba Saldanha/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

De Euronews

Haley é a primeira mulher na história dos EUA a conseguir uma vitória nas primárias republicanas, tendo ficado com os 19 delegados em jogo. Trump tem, porém, liderança folgada na contagem geral, com 247 delegados contra os 43 da ex-governadora da Carolina do Sul, e deve alargá-la esta terça-feira.