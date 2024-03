Donald Trump vence primárias republicanas na Dakota do Norte

De Euronews

Antig presidente americano teve quase 85% dos votos e conseguiu os 29 delegados em causa.

Donald Trump venceu na segunda-feira as primárias republicanas da Dakota do Norte com um triunfo esmagador, tendo recolhido 84,6% dos votos contra 14,2% da sua adversária, a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, que vinha da primeira vitória na campanha de 2024, alcançada na capital do país.

Trump ficou com os 29 delegados do Estado, já que teve pelo menos 60% da votação, condição prevista nas regras da Dakota do Norte para atribuição da totalidade dos delegados.

O antigo presidente dos Estados Unidos fica agora com 273 delegados a nível nacional e alarga a vantagem sobre Nikki Haley, que tem 43.

O candidato republicano precisa de 1.215 delegados para conquistar a nomeação para presidente.

Mais de 800 delegados estarão em jogo esta terça-feira - conhecida como Super Terça-Feira, ou "Super Tuesday" nos EUA - nos 15 estados e um território norte-americano onde serão realizadas novas eleições primárias.

Em comunicado, divulgado no mês passado, a equipa de campanha de Trump revelou que prevê que o antigo presidente conquiste a nomeação do Partido Republicano por volta de 12 de março. Nessa altura, já estarão concluídos os atos eleitorais na Geórgia, Havai, Mississipi e no estado de Washington.

Haley tem uma tarefa muito complicada para se impor a Trump, mas prometeu manter-se na corrida pelo menos até à Super Terça-Feira.