Trump recebeu presidente polaco em Nova Iorque para reunião "amigável"

De Euronews

Donald Trump e Andrzej Duda encontraram-se para uma reunião "amigável" em Nova Iorque. Guerra na Ucrânia foi um dos temas abordados.

O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o presidente polaco, Andrzej Duda, na Trump Tower, em Nova Iorque, na quarta-feira. Os dois discutiram a guerra na Ucrânia, bem como os esforços de Duda no sentido de convencer os aliados a aumentar as despesas de defesa dos membros da NATO.

Andrzej Duda, que expressa admiração por Trump há muito tempo, sempre apoiou a Ucrânia depois da invasão russa e tem encorajado Washington a fornecer mais ajuda a Kiev.

"Ele fez um trabalho fantástico e é meu amigo", disse Trump aos jornalistas assim que o presidente polaco chegou.

O presidente polaco descreveu a reunião de duas horas e meia com Trump como “amigável”. O assessor do presidente polaco, Wojciech Kolarski, descreveu mais tarde a reunião como um “excelente encontro” entre “dois amigos que recordaram o tempo em que, durante quatro anos, colaboraram no exercício de cargos presidenciais”.

Duda está em Nova Iorque para participar em reuniões das Nações Unidas, tendo sido o primeiro líder estrangeiro a reunir-se com Trump nas semanas que se seguiram à sua nomeação para o cargo republicano.