Donald Trump obrigado a deixar de usar canção de Sinéad O'Connor em comícios

"Nothing Compares 2..." Trump quando se trata de contaminar grandes canções.

O que é que Adele, Bruce Springsteen, Linkin Park, Johnny Marr, Neil Young, R.E.M., The Rolling Stones e The White Stripes têm em comum?

Não, não foram todos atuações de apoio nas núpcias opulentas do filho do bilionário indiano Mukesh Ambani, para o caso de Rihanna não aparecer.

Todos eles têm a distinção significativamente mais vil de terem de pedir a Donald Trump para deixar de usar as suas canções em comícios políticos.

Este tipo de situação não é algo novo. Sempre que chega a época das eleições, é quase certo que um político queira subir ao palco ao som de uma música que considere excitante, numa tentativa de animar a sua imagem e a sua campanha. Isto é frequentemente feito sem a aprovação do artista, o que leva os músicos a proibi-los de o fazer.

Trump, que está a concorrer a um segundo mandato e prestes a garantir a nomeação republicana - apesar de ter sido destituído duas vezes e indiciado em vários estados por crimes, incluindo o manuseamento indevido de documentos confidenciais, conspiração e extorsão, é um especialista nesta área.

Aparentemente incapaz de explorar o catálogo de Kid Rock para sempre, foi chamado à atenção mais do que uma vez por causa da sua utilização de faixas de artistas.

"Não use a nossa música ou a minha voz para a sua charada idiota de campanha", ordenou o vocalista dos R.E.M., Michael Stipe, de forma brilhante e sucinta.

Em 2020, Neil Young processou a campanha de reeleição de Trump por ter usado "Rockin' in the Free World" para o que descreveu como uma "campanha anti-americana de ignorância e ódio".

Agora surge o mais recente caso, que diz respeito ao património de Sinéad O'Connor, cujos responsáveis pediram a Trump para deixar de usar a sua canção de sucesso de 1990, "Nothing Compares 2 U", nos seus comícios políticos.

A cantora morreu em julho passado, aos 56 anos, de causas naturais, e que gere o seu espólio afirmou que "não é exagero dizer que Sinéad teria ficado enojada, magoada e insultada por ter o seu trabalho deturpado desta forma por alguém a quem ela própria se referia como um 'demónio bíblico'".

A declaração conjunta dos guardiõs do espólio de O'Connor e da sua editora de longa data, a Chrysalis Records, prossegue: "Ao longo da sua vida, é bem sabido que Sinéad O'Connor viveu segundo um código moral feroz definido pela honestidade, bondade, justiça e decência para com os seus semelhantes. Foi, portanto, com indignação que soubemos que Donald Trump tem usado a sua icónica interpretação de Nothing Compares 2 U nos seus comícios políticos".

E concluía: "Como guardiões do seu legado, exigimos que Donald Trump e os seus associados desistam imediatamente de utilizar a sua música".

Frustrantemente, muitos políticos norte-americanos têm alguma margem de manobra legal no que toca a esta prática, levando os artistas discográficos ao desespero.

De facto, os políticos norte-americanos nem sempre precisam da autorização dos artistas, uma vez que as campanhas podem comprar pacotes de licenciamento a organizações de direitos musicais, o que lhes dá acesso legal a milhões de canções para comícios políticos.

Os artistas têm, no entanto, o direito de retirar a sua música dessa lista. E, para bem da memória de O'Connor, esperamos que seja esse o caso agora.