Donald Trump excluído do boletim de voto no Illinois

Ainda assim, a juíza deixou a decisão em suspenso para permitir a entrada do recurso dos advogados de Donald Trump. Em casa está o alegado envolvimento do antigo presidente americano na insurreição no Capitólio, em janeiro de 2021.

Donald Trump foi excluído do boletim de voto nas eleições primárias do Partido Republicano no estado norte-americano do Illinois, marcadas para 19 de março. No entanto, a juíza do tribunal estatal Tracie Porter suspendeu a decisão até sexta-feira, para permitir a entrada do recurso dos advogados de Trump.

Em causa está o alegado envolvimento do ex-presidente americano na insurreição, no Capitólio, em janeiro de 2021.

O porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, disse que a deliberação tem motivações políticas.

"Um juiz democrata ativista do Illinois anulou sumariamente a comissão eleitoral do Estado e rejeitou decisões anteriores de dezenas de outras jurisdições estaduais e federais", declarou Cheung.

"Trata-se de uma decisão inconstitucional e da qual iremos rapidamente recorrer", acrescentou.

O caso é uma das dezenas de ações judiciais destinadas a retirar Trump dos boletins de voto das presidenciais, argumentando que é inelegível devido a uma cláusula raramente utilizada da 14ª Emenda que proíbe aqueles que "se envolveram em insurreição" de exercerem cargos públicos.

No início deste mês, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos deu a entender que é provável que rejeite esta estratégia, após apreciar o recurso de uma decisão do Colorado que também eliminava Trump das urnas.

O veredito do Colorado está igualmente suspenso até que o recurso seja concluído.