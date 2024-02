Medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris têm pedaços da Torre Eiffel

Cada medalha tem uma peça hexagonal incrustada, feita com ferro retirado do famoso monumento.

Quem ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris vai levar para casa também um pouco do monumento mais famoso da cidade e um dos mais reconhecíveis em todo o mundo: A Torre Eiffel. Cada medalha terá incrustada uma peça hexagonal (lembrando a forma, igualmente hexagonal, do mapa de França) de ferro retirado do monumento.

"O ponto forte da medalha Paris 2024 é o facto de incluir uma peça original da Torre Eiffel. Quisemos oferecer a todos os medalhados olímpicos e paralímpicos de Paris 2024 uma peça da Torre Eiffel, construída em 1889", disse na apresentação Tony Estanguet, presidente do comité organizador dos jogos.

Estas medalhas, provavelmente as mais originais alguma vez distribuídas na história dos Jogos Olímpicos da era moderna, foram desenhadas pela empresa de joalharia Chaumet. O ferro extraído da Torre Eiffel vem de peças que foram retiradas nas últimas obras de remodelação. Estes são os terceiros jogos olímpicos que a Torre Eiffel vai testemunhar, depois dos de 1900 e de 1924.