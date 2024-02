Atividade vulcânica diminui na Islândia

De Euronews

Atividade "diminuiu significativamente" depois das erupções que deixaram milhares de pessoas sem água e aquecimento.

A atividade vulcânica no sudoeste da Islândia abrandou significativamente, depois da atividade intensa dos últimos dias. A informação é do Gabinete Meteorológico da Islândia que diz que "ainda é muito cedo para declarar se a erupção chegou ao fim". De acordo com um geofísico do Gabinete Meteorológico islandês, Benedikt Üfeigsson, a área pode sofrer novas erupções todos os meses ou nos próximos meses.

Na quinta-feira, um rio de lava engoliu uma estrada e tubagens de água, deixando milhares de pessoas na península de Reykjanes sem água quente ou aquecimento. A erupção ocorreu a cerca de 4 quilómetros de Grindavik, uma cidade costeira evacuada antes da erupção anterior, a 18 de dezembro. Desta vez, a cidade não está em perigo, mas os residentes ainda não regressaram a casa.