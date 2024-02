Macedónia do Norte. Cidadãos fazem fila para obter passaportes com o novo nome do país

De Manuel Ribeiro com Euronews

Cidadãos da República da Macedónia do Norte fazem filas nas esquadras de polícia na tentativa de obter os novos passaportes, receando não poderem entrar ou sair do país, uma vez que na segunda-feira, expira a validade dos documentos que têm apenas o nome Macedónia

Receia-se, por isso,que o país não consiga cumprir a data limite para a emissão de cartas de condução, documentos de identificação, matrículas de automóveis e passaportes com o novo nome “República da Macedónia do Norte”, acordado com a Grécia em 2018.

A troca de passaportes foi acordada em Prespa em 2018, mas só começou formalmente em 2021. Os muitos contratempos e as inúmeras falhas levam a que o prazo de 12 de fevereiro não seja cumprido.

Muitos cidadãos queixaram-se que fizeram o pedido em outubro e que, inicialmente, lhes foi dada a informação que a atualização dos documentos seria até maio. Mas, recentemente, a polícia remarcou muitos desses pedidos para ontem, criando assim filas enormes nas esquadras.

Embora os documentos antigos permaneçam válidos dentro de fronteiras, o atraso na emissão de novos passaportes ameaça afetar os movimentos dos cidadãos, que viajam com muita frequência para a vizinha Grécia.

Teme-se que as viagens sejam restringidas após 12 de fevereiro, prazo que a Grécia - país que empurrou o acordo e que é visitado por muitos macedónios do norte - não parece querer adiar.