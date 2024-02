Partido da coligação de governo perde um lugar no parlamento alemão

As eleições de 2021 foram repetidas para cerca de meio milhão de eleitores em Berlim, devido a problemas com o anterior escrutínio.

As eleições legislativas alemãs de 2021 foram parcialmente repetidas para cerca de 550 mil eleitores em Berlim, este domingo, devido uma série de problemas que ocorreram com o escrutínio de há dois anos e meio. Como resultado desta repetição, um dos partidos da coligação de governo, os Democratas Livres, perdeu um lugar no parlamento. Nenhum partido ganhou deputados, tendo o número total de parlamentares baixado para os 735.

Os resultados mostraram uma descida na votação nos três partidos atualmente no governo: o SPD, do chanceler Olaf Scholz, os Democratas Livres e os Verdes, enquanto os democratas-cristãos da CDU e a AfD, de extrema-direita, cresceram. O equilíbrio de forças no Bundestag não foi alterado.

As próximas eleições legislativas estão marcadas para 2025.