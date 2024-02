Inundações em Omã já mataram quatro pessoas

De Zoltán Siposhegyi

O repórter da Euronews Zoltán Siposhegyi testemunhou as inundações que estão a assolar o país árabe.

O número de mortos causados pelas inundações em Omã aumentou para quatro, dos quais três crianças. Chuvas torrenciais atingiram o país na segunda-feira, com a chuva a cair das montanhas e a provocar inundações durante vários dias. Os rios inundaram as estradas principais, isolando dezenas de aldeias do mundo exterior. O correspondente da Euronews foi apanhado pelas cheias na antiga capital histórica Nizwa.

Vários automobilistas ficaram presos e vários carros ficaram inundados. Os condutores acabaram por deixar os carros com até à cintura e, sob a orientação da polícia, conseguiram sair da zona sinistrada, no meio de uma tempestade de granizo. Nem todos tiveram a mesma sorte. Pelo menos 100 pessoas tiveram de ser retiradas dos veículos em jipes e barcos.

O Governo de Mascate decretou feriado na segunda-feira, as escolas e os escritórios foram encerrados e foi pedido a toda a gente que não saísse de casa. Vários voos foram cancelados. Embora a tempestade tivesse passado a meio da semana, a água continuava a jorrar no mundialmente famoso bazar da capital na quarta-feira. Omã tem apenas alguns canais de drenagem, o que torna o país vulnerável às tempestades provocadas pelas alterações climáticas.