São Valentim: dia de celebrar o amor com mais ou menos criatividade

De Euronews

O dia de São Valentim é comemorado um pouco por todo o mundo e não só por quem está apaixonado. No leste da Europa, o espírito do amor andou pelo ar da Roménia à Bulgária, passando pela Bósnia e Herzegovina, até ao Azerbaijão.

PUBLICIDADE

Aos turistas mais distraídos, Bucareste fez questão de lembrar que esta quarta-feira é dia de São Valentim. Quem chegou ao Aeroporto internacional da capital romena deu logo de caras com uma apresentação sensual feita por estudantes de teatro e dança no átrio principal.

Estudantes de arte e dança fizeram apresentação sensual no aeroporto de Bucareste AP Photo

No centro, foi possível passear por um mercado decorado a rigor e eternizar o momento com uma selfie a um de inúmeros vários corações gigantes.

Casal celebra dia de São Valentim em mercado de Bucareste AP Photo

No Azerbaijão, onde a população é maioritariamente muçulmana, o dia é comemorado acima de tudo pelas gerações mais jovens e, em particular, na capital Baku.

Dia de São Valentim em Baku AP Photo

O Islão também predomina na Bósnia e Herzegovina, onde o dia de São Valentim continua a ganhar popularidade. Sarajevo e Banja Luka encheram-se de símbolos românticos.

Sarajevo e Banja Luka, na Bósnia e Herzegovina, encheram-se de símbolos românticos AP Photo

Da Bulgária vem uma história que mostra que o amor pode ser eterno. No parque Bachinovo, em Blagoevgrad, um cisne fêmea chora a morte do parceiro que se afogou debaixo do gelo que cobria o lago. O responsável do parque, que não conseguiu salvar o animal, diz que o cisne continua à procura do companheiro no próprio reflexo estampado no vidro de uma janela.