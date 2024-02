De Euronews

Forças israelitas lançaram um ataque com mísseis em Damasco, na Síria. Duas pessoas foram mortas num prédio de 10 andares que foi atingido.

As forças israelitas lançaram um ataque com mísseis em Damasco, na Síria, na manhã desta quarta-feira. Pelo menos duas pessoas foram mortas e há vários feridos.

Os mísseis atingiram um prédio de 10 andares num bairro que concentra edifícios residenciais, escolas e centros culturais iranianos, e fica perto de um grande complexo dos serviços secretos.

Nas redes sociais estão a circular imagens do edifício atingido pelo ataque.

Rami Abdurrahman, do Observatório Sírio de Direitos Humanos, referiu que o ataque foi semelhante ao que matou Saleh Arouri, vice-líder do gabinete político do Hamas, em Beirute no mês passado.

Nos últimos anos, Israel realizou centenas de ataques contra alvos em áreas controladas pelo regime de Bashar al-Assad, apoiado pelo Irão.

Até ao momento Israel não reivindicou o ataque. No entanto, o país tem vindo a aumentar o alcance dos seus ataques contra o Irão.

De acordo com o Times of Israel, horas após o ataque desta manhã foram ouvidas explosões em Damasco.