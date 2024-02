Notas com cara de Carlos III entram em circulação em junho

De Euronews

Os britânicos estão habituados às notas com a cara de Isabel II, mas isso em breve vai mudar. As primeiras notas de libras esterlinas com o rei Carlos III entrarão em circulação em junho, anunciou agora o Banco de Inglaterra. As notas com Isabel II mantêm-se em circulação. A outra face das notas mantém-se inalterada.

Os primeiros lotes serão vendidos em leilão para angariar fundos para instituições de solidariedade.

As primeiras moedas com a imagem de Carlos III já estão em circulação há vários meses, mas as notas demoraram muito mais tempo a ser preparadas por razões técnicas, nomeadamente para poderem ser lidas pelas máquinas bancárias e pelas caixas automáticas.