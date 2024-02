De Euronews

Material utilizado na estrutura do edifício é apontado como a possível principal causa da rápida propagação do incêndio. Valência anunciou três dias de luto na sequência do incidente.

Um incêndio que deflagrou na quinta-feira num prédio de 14 andares numa zona residencial de Valência matou pelo menos quatro pessoas. A presidente da Câmara Municipal de Valência, María José Catalá, disse que continuam desaparecidas****entre nove e 15 pessoas e que há, pelo menos, 13 feridos, sete dos quais bombeiros.

As causas do incêncio ainda não foram apuradas. No entanto, em entrevista à Euronews, várias pessoas disseram acreditar que a rápida propagação das chamas se deveu aos materiais utilizados na estrutura do edifício onde deflagrou o incêndio.

"O mais curioso é a forma como a fachada ardeu. O material da fachada foi o fio condutor do incêndio", disse uma das testemunhas que se encontrava no local.

O fogo começou no prédio de 14 andares, tendo-se, posteriormente, alastrado a um edifício adjacente nos arredores de Valência. Alguns moradores refugiaram-se nas suas varandas e foram resgatados pelos bombeiros.

Situado no bairro de Campanar, o edifício tinha 138 apartamentos e albergava 450 pessoas, de acordo com as agências internacionais. A cidade de Valência anunciou três dias de luto na sequência do incidente.

Em junho de 2017, um incêndio de grandes proporções deflagrou num bloco de apartamentos em Londres e matou 72 pessoas. Na altura, o revestimento do edifício foi identificado como a causa da rápida propagação do incêndio, e foi, consequentemente, proíbida a utilização de materiais semelhantes na construção de edifícios em Inglaterra. Este é o mesmo material inflamável que está a ser apontado como a possível causa da rápida propagação do incêndio em Valência.