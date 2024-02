Sobe para dez o número de mortos no incêndio de Valência

De Euronews

15 pessoas ficaram feridas, sete delas estão internadas. Incêndio começou num andar do edifício que estava vazio. Governo regional declarou três dias de luto oficial na Comunidade Valenciana.

PUBLICIDADE

Morreram pelo menos dez pessoas no incêndio de grandes dimensões que consumiu um complexo residencial com dois prédios de apartamentos no bairro de Campanar, em Valência, no leste de Espanha. Quatro das vítimas mortais são da mesma família, um casal e os dois filhos - uma criança de três anos e outra recém-nascida.

A delegada do governo regional confirmou que, esta sexta-feira, foram localizados dez corpos por entre os destroços do edifício, os quais correspondem ao registo de pessoas por localizar. A polícia científica confirmou entretanto que já não há desaparecidos.

Os serviços médicos de emergência prestaram assistência a 15 feridos, seis dos quais permanecem internados.

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, deslocou-se esta manhã a Valência para visitar o posto de comando dos serviços de emergência mobilizados. Prometeu também "ajuda de todos os tipos" para as vítimas.

O presidente da Comunidade Valenciana, Carlos Mazón, informou que serão decretados três dias de luto na região e que será aprovado um primeiro pacote de ajudas diretas num valor estimado entre os 6.000 e os 10.000 euros. Foi entretanto um inquérito judicial para apurar as causas do incêndio.

Fachada coberta de poliuretano

De acordo com as primeiras indicações, a fachada do edifício estava coberta de poliuretano, um material altamente inflamável que terá contribuído para a rápida propagação das chamas, embora a presidente da Câmara de Valência, María José Catalá, tenha dito na sexta-feira que "é muito arriscado" falar sobre as causas antes de a investigação estar concluída. O incêndio terá começado num andar que estava vazio.

O material de poliuretano foi também a principal causa da rápida propagação do incêndio da Torre Grenfell, em Londres, em 2017, que matou 71 pessoas, muitas delas migrantes.

Em Valência, o incêndio estava sob controlo na manhã de sexta-feira, enquanto os serviços de emergência procediam a uma revisão da estrutura do edifício, perante o receio de um colapso.

A Federação Espanhola de Futebol adiou os jogos Granada-Valência e Levante-Andorra que se realizariam este fim de semana, em resposta a um pedido dos clubes valencianos. Todas as atividades oficiais foram suspensas em Valência, que tinha previsto para este fim de semana os primeiros eventos relacionados com as "Fallas", as festas tradicionais de Valência.