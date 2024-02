Incêndio de grandes dimensões consome prédio residencial de 14 andares em Valência

De Euronews

Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas, seis das quais são bombeiros. Chamas propagaram-se a todo o edifício em cerca de meia hora.

Um incêndio de grandes proporções está a consumir um edifício residencial de 14 andares no bairro de Campanar, em Valência, Espanha.

O fogo, de causas ainda desconhecidas, começou no quarto andar às 17:20 locais (16:20 de Lisboa), mas propagou-se a outros pisos pela fachada do edifício. Segundo o jornal espanhol ABC, estão contabilizados, até ao momento, 13 feridos, seis dos quais são bombeiros.

O subddiretor geral de Emergências do governo regional, Jorge Suárez, garante que será oferecido alojamento a quem precisar.

Os serviços de emergência montaram um hospital de campanha no exterior do prédio, tendo sido mobilizadas pelo menos 16 corporações de bombeiros. A Unidade de Emergência Militar de Madrid foi também chamada ao local.

A fachada do edifício, construído na primeira década de 2000, é revestida com poliuretano, um material altamente inflamável que provocou a rápida propagação das chamas - o incêndio propagou-se a todo o edifício em cerca de meia hora.

Segundo Esther Puchades, vice-presidente do Colégio de Engenheiros Técnicos Industriais de Valência, este material já não é atualmente utilizado em edifícios.

No local, está o presidente do governo regional da Comunidade Valenciana, Carlos Mazón, que já disse estar "consternado" com a informação que chega do incêndio no bairro de Campanar.

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, expressa solidariedade com todos os afetados e oferece às autoridades locais e regionais toda a ajuda estatal necessária.