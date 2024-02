Principal suspeito do rapto de Madeleine McCann volta a tribunal na Alemanha

De Euronews

Alemão, indicado como o principal suspeito do rapto de Madeleine McCann, enfrenta três acusações de violação e duas de abuso sexual de crianças.

O principal suspeito do rapto de Madeleine McCann apresentou-se novamente no tribunale Braunschweig, na Alemanha, esta sexta-feira, onde está a ser julgado por crimes sexuais relacionados não relacionados com o caso da criança britânica desaparecida em Portugal.

Christian Brueckner, que tem 47 anos e nacionalidade alemã, enfrenta três acusações de violação e duas de abuso sexual de crianças, crimes que alegadamente terá cometido em Portugal entre 2000 e 2017. Apesar destes crimes não estarem relacionados com o desaparecimento de Madeleine McCann, o advogado de Brueckner, Friedrich Fulscher, abordou diretamente o caso esta sexta-feira, para dizer que o seu clientetem sido perseguido pelos órgãos de comunicação social desde que foi apontado como o principal suspeito no caso de Madeleine McCann, tendo afirmado que Brueckner não é o culpado deste rapto.

Um dos alegados crimes pelos quais Brueckner está agora a ser julgado ocorreu apenas algumas semanas antes de Madeleine, na altura com três anos, ter desaparecido do apartamento de férias dos pais na praia da Luz, em 2007.

Brueckner tem permanecido em silêncio nos julgamentos, uma vez que, segundo o sistema jurídico alemão, quando não há alegações formais, os arguidos não são obrigados a responder às acusações.

Esta foi a segunda de mais de vinte sessões do julgamento de Christian Brueckner, que vai durar cerca de quatro meses e meio.

O alemão está já a cumprir uma pena de seta anos de prisão na Alemanha, por uma violação cometida em Portugal em 2005.