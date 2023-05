Caso Madeleine McCann: Buscas na Barragem do Arade

De Euronews

A área já foi isolada e os trabalhos começam esta terça-feira com a presença da polícia britânica

A Polícia Judiciária vai fazer buscas na barragem do Arade, a cerca de 50 quilómetro da Praia da Luz, no Algarve. As buscas foram solicitadas pelas autoridades alemãs, no âmbito da investigação do desaparecimento de Madeleine McCann.

A área já foi isolada e os trabalhos começam esta terça-feira com a presença da polícia britânica. O local era frequentado pelo principal suspeito, o alemão Christian Brueckner, preso na Alemanha por outros crimes e com um longo historial de crimes de abuso sexual.

As autoridades alemãs querem saber se há vestígios ou provas que possam trazer novos dados sobre o caso. Madeleine McCann tinha três anos quando desapareceu do quarto onde dormia com os dois irmãos mais novos na Praia da Luz, em Maio de 2007.