Justiça alemã acusa o principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann

O principal suspeito no caso Maddie foi constituído arguido pela justiça alemã.O mistério em torno do desaparecimento de Madeleine McCann arrasta-se desde 2007 e agora, a pedido do Ministério Público português, a justiça da Alemanha acusou Christian Brueckner - que se encontra atualmente preso por tráfico de droga.

A menina britânica foi raptada no apartamento de férias que os pais tinham alugado no Algarve, no sul de Portugal. Em 2020, as autoridades alemãs revelaram que estavam a investigar um pedófilo, alegando que ele tinha matado a criança. A autocaravana de Christian Brueckner foi vista na zona do desaparecimento em 2007.

O inquérito e a investigação das circunstâncias que rodearam o desaparecimento de Madeleine McCann têm-se desenvolvido em estreita cooperação entre as autoridades portuguesas, inglesas e alemãs. Apesar das inúmeras buscas e de anos de investigação - Maddie nunca foi encontrada.