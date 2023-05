De Euronews

16 anos depois, as autoridades portuguesas, britânicas e alemãs continuam à procura de Maddie. Desta vez, na barragem do Arade, em Silves.

A polícia portuguesa retomou esta terça-feira as buscas por Madeleine McCann, a criança britânica que desapareceu na Praia da Luz, no Algarve, em 2007.

Esta manhã, a polícia começou a montar tendas e cordões de isolamento numa área junto à barragem do Arade, a cerca de 50 quilómetros do local onde a criança de 3 anos foi vista com vida pela última vez.

Num comunicado divulgado na segunda-feira, a Polícia Judiciária (PJ) confirmou a notícia divulgada pela SIC de que iria efetuar as buscas a pedido das autoridades alemãs e na presença de funcionários britânicos e promete informações sobre o resultado destas diligências nos próximos dias.

As polícias britânica, portuguesa e alemã ainda estão a tentar perceber o que aconteceu quando a criança desapareceu da sua cama naquela fatídica noite de 3 de maio de 2007.

Maddie estava no mesmo quarto que o irmão gémeo e a irmã de dois anos, enquanto os pais jantavam com amigos num restaurante próximo.

13 anos depois do desaparecimento, em 2020, a polícia alemã identificou Christian Brueckner, um cidadão alemão de 45 anos que se encontrava no Algarve em 2007, como suspeito do caso.

Brueckner, está a cumprir uma pena de sete anos de prisão em Oldenburg, por um crime de violação cometido em Portugal, no ano de 2005, contra uma mulher de 72 anos, tem negado qualquer envolvimento, mas continua a ser investigado por suspeita de homicídio no caso.

O alemão vivia em Portugal na altura do desaparecimento da menina, na zona em que ela desapareceu.

Esta não é a primeira vez que se fazem buscas na barragem do Arade. Em 2008, o advogado Marcos Aragão Correia promoveu buscas nestas águas, depois de ter recebido uma denúncia, segundo a qual o corpo da menina teria sido atirado para lá.

O "caso Maddie" atingiu um enorme destaque mediático internacional e passou, nos últimos 16 anos, por diversos episódios e pelas mais diversas teorias, sem nunca ter sido desvendado.

Nem faltaram jovens a reivindicar a identidade da menina inglesa, mas o mistério continua inteiro sobre o que aconteceu a Madeleine McCann, na altura com 3 anos.