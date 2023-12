Rapaz desaparecido há 6 anos em Espanha é encontrado em França

De Euronews, AFP

"Quero voltar para casa", escreveu Alex Batty, agora com 17 anos, que desapareceu em 2017 durante uma viagem a Espanha com a mãe e o avô.

Um jovem britânico de 17 anos, que tinha desaparecido há seis anos durante uma viagem a Espanha, foi encontrado em França.

O gabinete do procurador de Toulouse disse que o rapaz, Alex Batty, está num centro para jovens na cidade francesa e estará de volta ao Reino Unido dentro de um dia.

Alex estava desaparecido desde 2017, altura em que se encontrava de férias com a mãe e o avô, que se acredita estarem envolvidos no desaparecimento. Os dois não têm a tutela parental do rapaz e ainda não foram localizados.

O jovem de 17 anos foi visto por condutores que seguiam na estrada na madrugada de quarta-feira, quando caminhava à chuva perto de Toulouse.

Disse aos condutores e aos agentes da polícia que estava em França há dois anos, viajando de um lado para o outro com uma comunidade itinerante que adotava um estilo de vida alternativo. Disse que tinha partido porque tinha saudades dos seus entes queridos no Reino Unido.

Alex manifestou o desejo de regressar a casa, utilizando o telemóvel de um dos condutores para escrever à avó, a sua tutora legal: "Amo-te, quero voltar para casa".

A avó, Susan Caruana, disse à BBC em 2018 que acreditava que a mãe e o avô de Alex tinham levado a criança para viver numa comunidade espiritual em Marrocos, pois na altura, procuravam estilos de vida alternativos e não queriam que o rapaz fosse à escola.

"Estamos à espera que a avó o venha buscar. Estamos a combinar o repatriamento com os britânicos", disse o procurador público de Toulouse, Samuel Vuelta-Simon.

"Estamos em contacto, evidentemente, com a polícia britânica para organizar este repatriamento", disse Vuelta-Simon.

A polícia de Manchester, no noroeste de Inglaterra, de onde é originário o adolescente, disse num comunicado na quinta-feira que estava em contacto com as autoridades francesas para obter detalhes.

"Esta é uma busca complexa e demorada. São necessárias mais investigações", disse um porta-voz da polícia de Manchester.