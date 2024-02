Ativista dos direitos humanos russo condenado a dois anos e meio de prisão

De Euronews com AP

Oleg Orlov manifestou-se contra a guerra e foi condenado por "desacreditar repetidamente" o exército.

Um tribunal de Moscovo condenou a dois anos e meio de prisão o copresidente de um grupo de defesa dos direitos humanos galardoado com o Prémio Nobel.

Oleg Orlov tem 70 anos. manifestou-se contra a guerra e foi condenado por "desacreditar repetidamente" o exército russo num artigo que escreveu denunciando a invasão da Ucrânia.

Ontem, o Ministério Público exigiu que fosse condenado a dois anos e 11 meses de prisão. Segundo a agência noticiosa independente russa Mediazona, a acusação alegou que Orlov, copresidente do grupo de direitos humanos Memorial, publicou o artigo motivado pela hostilidade "contra os valores espirituais, morais e patrióticos tradicionais russos" e pelo ódio aos militares russos.

O veredicto concluiu um novo julgamento, depois de Orlov ter sido anteriormente condenado a pagar uma multa. Sublinhando a pouca tolerância do governo do Presidente Vladimir Putin para com as críticas à invasão da Ucrânia, a acusação recorreu da coima, procurando uma punição mais severa.

Orlov foi detido na sala de audiências.