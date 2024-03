Funeral de Alexei Navalny acontece esta sexta-feira

De Euronews com AP

A cerimónia vai realizar-se numa igreja em Maryno, no sudoeste de Moscovo, onde Alexei Navalny vivia.

O funeral de Alexei Navalny, o opositor russo que morreu a 16 de fevereiro numa prisão do Ártico, está marcado para esta sexta-feira. A cerimónia vai ter lugar na igreja do Ícone da Mãe de Deus, em Maryino.

As autoridades estão a preparar a igreja onde se vai realizar a cerimónia, bem como o cemitério, e a isolar a área com vedações metálicas portáteis. Nas portas da igreja encontram-se anúncios que proíbem a captação de fotografias e vídeos, e que alertam para uma câmara de vigilância instalada em cima do altar, segundo as agências internacionais.

A antiga secretária de imprensa e assistente de Navalny, Kira Yarmysh, publicou um vídeo nas redes sociais onde pede à população russa para estar presente no funeral do político, sem mencionar o local onde este será sepultado, a porta-voz acrescenta que a cerimónia será transmitida ao vivo, através do Youtube.

Os jornalistas da Associated Press testemunharam a inquirição de pessoas que gostariam de assistir ao funeral, mas que têm medo de o fazer.

A igreja onde se realizará a cerimónia de despedida de Navaly situa-se a sudoeste de Moscovo, onde o opositor russo vivia. Já o cemitério localiza-se um pouco mais a sul, do outro lado do rio Moscovo, o que constitui um desafio para o processo de transporte do corpo. Segundo Leonid Volkov, antigo chefe do gabinete de campanha de Navalny, citado pelas agências internacionais, é “impossível” encontrar um carro funerário para transportar o corpo da morgue para a igreja, uma vez que as agências funerárias se recusam a prestar o serviço com medo de represálias.

O corpo do dissidente russo apenas foi entregue à mãe no último sábado, mais de uma semana após a sua morte. Ao longo dos dias em que o corpo de Navalny esteve retido pelas autoridades russas, Lyudmila Navalnaya disse ter sido alvo de chantagem por parte das autoridades, que terão exigido um enterro sem cerimónias públicas.