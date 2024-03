Dezenas de detenções em toda a Rússia no dia do funeral do "herói" Navalny

De Euronews

Mais de 60 pessoas foram detidas por participarem em homenagens a Navalny, por toda a Rússia.

Milhares de pessoas despediram-se em Moscovo do líder da oposição Alexei Navalny.

Após uma curta cerimónia numa igreja e sob forte presença policial, o líder da oposição do país foi enterrado num cemitério nos arredores da capital.

Os pais e a sogra de Navalny assistiram ao funeral.

Milhares de pessoas fizeram questão de homenagear o opositor russo, que descreveram como um herói.

"Navalny é o nosso herói. Herói do nosso tempo. Porque é que devemos ter medo?”

“Porque esta pessoa estava a lutar pelos nossos direitos e pela nossa liberdade, e para que tudo pudesse ser resolvido através de uma via diplomática pacífica, através do tribunal, através da jurisdição".

"E também vim ver pessoas, olha, quantas caras boas, inteligentes, caras bonitas, não esperava que fôssemos tantos."

Mais de 60 pessoas foram detidas por participarem em homenagens por toda a Rússia. Em Novosibirsk, na Sibéria, pelo menos 25 pessoas foram detidas no monumento dedicado às vítimas da repressão política.

A viúva do principal opositor de Vladimir Putin não compareceu no funeral, mas prometeu continuar o trabalho do marido. Nas redes sociais, esta sexta-feira, agradeceu-lhe os "26 anos de felicidade absoluta".

"Não sei como viver sem ti, mas vou tentar fazê-lo de forma a que, lá em cima, estejas orgulhoso de mim e feliz por mim", escreveu Yulia Navalnaya.