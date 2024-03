Turista espanhola violada por um grupo na Índia

Uma turista espanhola foi vítima de uma agressão sexual em grupo no distrito de Dumka, quando viajava à volta do mundo com o seu marido.

PUBLICIDADE

Uma turista que viajava de bicicleta com o marido foi alegadamente violada por um grupo na noite de 1 para 2 de março no distrito de Dumka, no Estado indiano de Jharkhand, a 311 quilómetros da capital Ranchi. O estado de Jharkhand é um conhecido destino turístico com uma rica cultura tribal.

A vítima iniciou uma digressão mundial há cinco anos com o marido. Estava atualmente a fazer uma viagem de bicicleta com o marido para o Nepal via Bhagalpur, tendo parado em Dumka quando ocorreu a agressão. Segundo o seu depoimento, o casal tinha montado a sua tenda num local isolado perto do mercado de Hansdiha.

Enquanto dormia, vários jovens da zona invadiram a tenda e violaram-na à vez, recorrendo também à violência física, segundo a queixa apresentada às autoridades policiais.

A polícia chegou ao local nas primeiras horas da manhã e deteve três pessoas. Outro funcionário referiu o envolvimento de sete a oito jovens.

Após a agressão, a mulher foi internada no Centro de Saúde Comunitário de Saraiyahat para receber tratamento médico.

As autoridades abriram um inquérito sobre o assunto. De acordo com a polícia, a vítima está a ser submetida a exames médicos no Phulo Jhano Medical College Hospital, em Dumka.

Mithilesh Kumar Thakur, ministro regional do Estado de Jhajhand, declarou: "Trata-se de um incidente condenável e a polícia está a tomar as medidas adequadas. Os culpados não serão poupados.

A embaixada espanhola na Índia contatou as autoridades e enviou pessoal para prestar aconselhamento às vítimas no local.