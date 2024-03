O dia seguinte às eleições. Como reagiram os portugueses aos resultados?

Portugueses manifestam alguma preocupação com a estabilidade política do país e receiam novas eleições daqui a um ano.

O Parlamento português virou à direita nas eleições de domingo à semelhança de outros países europeus.

O resultado tangencial da Aliança Democrática e a ascensão do Chega indiciam à partida um obstáculo à governação.

Luís Montenegro deverá ser indigitado primeiro-ministro, mas o caminho é estreito, pois mesmo que consiga fazer passar o programa de governo na Assembleia da República, precisará do voto a favor do partido de André Ventura para aprovar o primeiro Orçamento de Estado, que deverá ser apresentado em outubro.

Nas ruas de Lisboa, a Euronews falou com alguns portugueses que parecem preocupados com a estabilidade do país. A maioria não antevê que dos resultados destas legislativas saia uma solução de governo de longo prazo e aguardam com alguma expectativa para saber que peso terá o Chega no rumo do país.

Ainda assim, esperam não ter de ir a votos novamente daqui a um ano.