França: nova legislação para legalizar a "ajuda na morte"

O presidente francês anunciou uma nova legislação para legalizar a "ajuda na morte" a adultos que enfrentam doenças terminais.

A medida surge na sequência de um relatório publicado no ano passado, que indica que cerca de 70% dos franceses apoiam a legalização das opções de fim de vida.

Numa entrevista publicada ontem pelos jornais franceses La Croix e Liberation, Emmanuel Macron disse que o novo projeto de lei vai oferecer "um caminho possível, numa situação determinada, com critérios precisos, em que a decisão médica está a desempenhar o seu papel". O presidente deu o exemplo de pessoas com cancro em fase terminal que foram para o estrangeiro para para pôr termo às suas vidas.

Apenas as pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e capazes de formar a sua própria opinião serão autorizadas a participar no processo, o que coloca de parte quem sofrem de doenças psiquiátricas graves e doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer.

O projeto de lei será examinado pela Assembleia Nacional francesa a 27 de maio.