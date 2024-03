Maior campo de flores do mundo fica nos Países Baixos e é do tamanho de 70 campos de futebol

De Euronews

O mercado das flores de Aalsmeer, nos arredores de Amesterdão, é destino turístico e particularmente visitado durante a primavera.

O maior campo de flores do mundo fica na cidade de Aalsmeer, nos Países Baixos, e tem o tamanho de 70 campos de futebol.

Este é um mercado de flores bastante popular entre os turistas, que o visitam maioritariamente entre os meses de março e maio, período em que as flores atingem o seu auge.

A par das tulipas, que são consideradas a flor nacional dos Países Baixos, no mercado de Aalsmeer é possível encontrar rosas, cravos, entre outras espécies. Algumas destas flores provêm de países distantes, com o Quénia e o Equador, onde as condições meteorológicas são completamente opostas.

Dada a especificidade de cada flor que se vende no mercado de Aalsmeer, algumas deixam uma elevada pegada de carbono.

"No Quénia e no Equador há muita luz natural, enquanto nos Países Baixos as rosas são cultivadas em estufas que consomem eletricidade e gás", disse Xavier Balaguer, diretor de desenvolvimento da Sjaak van der Vijver para França.