Com o período das férias há muitas pessoas que não sabem onde deixar as plantas.

Quem vai de férias preocupa-se muitas vezes com o lugar onde vai deixar os animais, mas há cada vez mais viajantes preocupados com as plantas também.

PUBLICIDADE

O aumento da procura trouxe uma nova profissão: os cuidadores de plantas.

Enrico Rossi, um jovem agrónomo de Bolonha, converteu a paixão de infância em emprego. Este verão tornou-se numa espécie de babysitter de plantas.

Conheça a história no vídeo acima.