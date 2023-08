Pristina revoga licença de uma empresa de telecomunicações da Sérvia no Kosovo

O Kosovo revogou a licença de uma empresa de telecomunicações da Sérvia que opera no território.

O governo kosovar alega que um membro da direção da empresa sérvia MTS doo, propriedade da Telekom Serbia, possui um passaporte emitido pela República da Sérvia, o que seria ilegal.

O Presidente do Conselho de Administração da Telekom Srbija, Vladimir Lucic, contesta os fundamentos da decisão do governo de Pristina.

"É obviamente uma decisão das autoridades que estão atualmente no poder em Pristina que visa exercer pressão sobre o investimento mais importante da empresa no território que é propriedade do Estado da Sérvia".

Pristina desvaloriza a polémica

Contactado pela euronews, o governo kosovar declarou, em comunicado, que as empresas são obrigadas a "cumprir as leis para respeitar as estruturas democráticas do país em que operam".

UE diz-se atenta à situação

Fonte da Comissão Europeia afirmou à euronews que a situação no país candidato à adesão à União Europeia está a ser seguida de perto e que há discussões com as partes implicadas no conflito.

Recentemente, o Kosovo foi palco de uma polémica similar. O governo suspendeu as emissões da principal estação de televisão privada do país, a Klan Kosova, por irregularidades administrativas.