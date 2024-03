De Euronews com AP

A aprovação da controversa lei da amnistia surge um dia depois de o presidente da Catalunha, Pere Aragonès, ter convocado eleições antecipadas para maio.

O Presidente da Catalunha, Pere Aragonès, convocou eleições antecipadas para 12 de maio, depois de o seu governo minoritário não ter conseguido aprovar um orçamento para a região do nordeste de Espanha.

"A 12 de maio, os cidadãos catalães vão escolher entre a responsabilidade e a irresponsabilidade", disse Aragones num discurso televisivo na quarta-feira, acusando os partidos que se opuseram à sua proposta de orçamento de serem "irresponsáveis".

Os eleitores vão às urnas para eleger os deputados que vão ocupar os 135 lugares do parlamento da região autónoma.

A decisão poderá ter consequências significativas para a política nacional espanhola, uma vez que o primeiro-ministro Pedro Sánchez depende atualmente dos partidos separatistas catalães para aprovar leis no parlamento nacional.

O anúncio de Aragonès foi feito na véspera da votação no parlamento nacional espanhol de uma controversa lei de amnistia que poderá perdoar centenas de líderes e apoiantes do movimento separatista, incluindo os envolvidos na tentativa mal sucedida da região de declarar a independência de Espanha em 2017.

Embora alguns vejam o projeto de lei como escandalosamente indulgente para com aqueles que provocaram uma das maiores crises do país desde a morte do general Francisco Franco em 1975, Sánchez e o seu partido deverão apoiar a lei de amnistia na quinta-feira.

As eleições regionais têm de ser realizadas antes do final do atual ano legislativo e estavam inicialmente previstas para fevereiro de 2025. As eleições regionais catalãs de 2017 foram realizadas em dezembro, enquanto as de 2021 foram realizadas em fevereiro.