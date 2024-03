De Euronews

No nosso novo site encontrará funcionalidades únicas que fornecem uma série de informações para ajudar a acompanhar melhor as tendências políticas que moldam a União Europeia.

O Centro de Sondagens Euronews permite que os utilizadores vejam a distribuição do Parlamento Europeu através de mapas para comparar os lugares atuais e futuros de cada membro da UE.

Os utilizadores podem também utilizar a Vista Gráfica para comparar os lugares atuais com a Previsão Euronews para 2024, a nossa projeção de como os lugares serão distribuídos pelos grupos partidários da UE com base nos dados atuais das sondagens.

Utilize o mapa interativo do Centro de Sondagens Euronews para navegar pelos membros da UE no continente, ou utilize a barra pendente para selecionar um país. Para sair, basta clicar no mapa ou voltar a "selecionar um país".

Depois de selecionar um país, encontrará três funcionalidades únicas: os Guias Euronews, os recursos e visualizações das Sondagens Euronews e a Análise Euronews.

Siga os Guias do Centro de Sondagens Euronews para obter uma breve introdução sobre qualquer país da UE, a sua atual distribuição parlamentar e a forma como a situação política está a evoluir antes das eleições europeias de junho. Os Guias são uma ferramenta para ajudar a compreender melhor as nuances políticas básicas de cada membro da UE.

Para obter informações mais detalhadas, seleccione a Análise do Centro de Sondagens Euronews. Desenvolvida por especialistas regionais em política, investigação e sondagens, a nossa perspetiva autêntica e privilegiada sobre eleições e análises de sondagens ajudará os leitores a compreender melhor as maquinações e os movimentos que moldam as eleições europeias. Cada país incluirá uma nova perspetiva sobre a forma como as últimas tendências podem ser interpretadas, o rumo que os eleitores estão a tomar e as questões que se espera que ditem o resultado das próximas eleições.

Na nossa secção de sondagens, os utilizadores encontrarão uma série de recursos. Em todos os Estados-Membros da UE, a Euronews desenvolveu uma metodologia própria para calcular a média das sondagens de terceiros divulgadas publicamente - a média das sondagens Euronews.

A Euronews tem também o prazer de anunciar uma parceria com a Ipsos. Utilizando o vasto alcance e escala das capacidades de pesquisa de mercado da Ipsos, o Centro de Sondagens Euronews inclui sondagens políticas para 18 Estados-Membros da UE, com enfoque nas eleições europeias de junho. Siga as respostas às intenções de voto e às questões principais para saber mais sobre as últimas tendências dos eleitores nos maiores países da Europa.

Finalmente, a página inicial inclui a funcionalidade mais vanguardista do Centro de Sondagens: a Ferramenta de Previsão da Euronews. Utilizando a Ferramenta de Previsão, pode desenvolver a sua própria estrutura e distribuição para a legislatura de 2024 do Parlamento Europeu. Siga as instruções para construir o seu próprio Parlamento Europeu, selecionando os lugares atribuídos pelos partidos nacionais de cada país. O modelo baseia-se no modelo de previsão do Centro de Sondagens da Euronews, mas com apenas alguns cliques, os utilizadores podem remodelar o Parlamento Europeu com as suas próprias previsões para as eleições de junho. Ao selecionar a opção "coligações", os utilizadores podem construir as suas próprias coligações de grupos da UE, caso se afigure que nenhum partido consegue obter uma maioria governamental.

Mantenha-se atualizado sobre as sondagens, opiniões e movimentos políticos que definem a Europa. Visite o site polls.euronews.com para obter actualizações regulares e melhorias no Centro de Sondagens Euronews.