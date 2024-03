Chineses compram carro voador eslovaco

De Euronews

Empresa chinesa, Hebei Jianxin Flying Car Technology, concluiu compra à eslovaca KleinVision por montante não revelado. Licença só permite produzir para uma área geográfica limitada. Nos Países Baixos, o Centro Europeu de Hyperloop testa cápsúlas que podem atingir cerca de 700 quilómetros por hora.

A tecnologia usada para o carro voador fabricado na Eslováquia foi vendida, por um montante não revelado, pela eslovaca KleinVision à empresa chinesa Hebei Jianxin Flying Car Technology (Co., LTD).

A licença que permite produzir tecnologia de ponta certificada para carros voadores é válida apenas para uma área geograficamente limitada.

O protótipo 1 do AirCar descolou num voo de teste em junho de 2021.

O cofundador da empresa, Stefan Klein, completou um voo de 35 minutos entre Nitra e o Aeroporto Internacional de Bratislava.

Hyperloop neerlandês

Nos Países Baixos, está a ser preparado um outro tipo de viagem futurista.

O novo Centro Europeu de Hyperloop, em Groningen, que anunciou a conclusão da sua infraestrutura e abriu as portas para os primeiros testes esta quarta-feira, está a testar uma nova forma de transporte capaz de competir com o transporte ferroviário e aéreo.

São cápsulas que flutuam em campos magnéticos a velocidades de cerca de 700 quilómetros por hora através de tubos de baixa pressão.

"Espero que em 2030 tenhamos as primeiras rotas Hyperloop com cerca de cinco quilómetros, através das quais transportaremos, efetivamente, os nossos passageiros. Na verdade, já estão a ser feitos preparativos para essas rotas, por exemplo, em Itália ou na Índia", afirmou Sascha Lamme, diretor do Centro Europeu de Hyperloop.

O Hyperloop é um conceito documentado por Elon Musk em 2013 - que dizia poder transportar passageiros ao longo dos 645 quilómetros entre Los Angeles e São Francisco em 30 minutos - mas cujo progresso tem sido muito mais lento do que o desejado.