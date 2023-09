De Euronews and AP

A Alef Aeronautics afirma que o seu carro voador Modelo A terá uma autonomia de cerca de 320 km e uma autonomia de voo superior a 160 km. Mas ainda não descolou.

A inovação humana levou-nos ao espaço e proporcionou-nos maravilhas como a Internet e a inteligência artificial (IA), mas, a partir de 2023, os carros voadores continuam a ser, em grande parte, matéria de ficção científica.

Dito isto, a Alef Aeronautics, uma empresa americana em fase de arranque, espera que o cenário seja diferente no próximo ano.

A empresa sediada na Califórnia revelou o seu protótipo de carro voador Modelo A no Detroit Auto Show, ao mesmo tempo em que confirmou que a nave foi aprovada para voos de teste pela Federal Aviation Administration. Até à data, a empresa ainda não apresentou o veículo ao público nem divulgou imagens do carro em voo.

O Model A tem duas hélices - na frente e na parte de trás do carro, o que lhe permitirá executar a descolagem e aterragem vertical.

De acordo com a Alef, o veículo elétrico deverá ter uma autonomia de condução de cerca de 320 km e uma autonomia de voo de mais de 160 km.

"A ideia é ter o lado direito do carro e o lado esquerdo do carro na forma real da asa. A forma real da asa é que o vai empurrar para cima. Assim, quando se sobe, basta virar 90 graus", explicou Jim Dukhovny, diretor executivo da Alef Aeronautics.

Dependendo do resultado dos testes de voo, a Alef espera ter o seu produto no mercado em 2025, a um preço de 280 000 euros.

Mas a empresa, que conta com a SpaceX de Elon Musk entre os seus apoiantes financeiros, terá de ultrapassar uma série de obstáculos regulamentares antes de o seu carro voador descolar.

Em primeiro lugar, terá de obter a aprovação da Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário.

"Tudo leva tempo. É muito complicado. Precisamos de fazer voos de teste suficientes para garantir que é seguro e bom para a demonstração. Em segundo lugar, queremos causar uma boa primeira impressão. Por isso, durante oito, na verdade, durante sete anos, temos estado em modo furtivo", disse Dukhovny.

Táxis aéreos

O modelo A da Alef é apenas um dos vários protótipos de táxis aéreos e carros aéreos que estão a ser desenvolvidos em todo o mundo.

Espera-se que a empresa alemã Volocopter transporte passageiros durante os Jogos Olímpicos de Paris, no próximo verão, a bordo dos seus táxis eVTOL, enquanto se aguarda a receção de todas as certificações e autorizações no início de 2024.

Carlos Cesnik Professor de Engenharia Aeroespacial na Universidade do Michigan

No entanto, os especialistas alertam para o facto de a era dos carros voadores elétricos nos nossos céus estar ainda muito longe.

O Dr. Carlos Cesnik, professor de Engenharia Aeroespacial na Universidade de Michigan, afirma que, no que diz respeito aos carros voadores, ainda estamos na era "daqueles homens magníficos nas suas máquinas voadoras" no virar do século passado.

"Imaginem o início da aviação tal como a conhecemos e aqueles conceitos muito estranhos que vimos no início do século XX", afirmou.

"Penso que estamos a chegar a essa altura. Vamos ver estes conceitos a evoluir, a redundância, os multirotores, o custo da operação tem de ser muito inferior ao das operações normais de helicóptero para que estes se tornem realmente viáveis e cumpram a visão que temos de trazer estas diferentes formas de mobilidade urbana para as grandes cidades", acrescentou.

Embora os organismos governamentais estejam a emitir aprovações para testes de voo de eVTOLs e outros protótipos de carros voadores, a falta de infraestruturas e de um quadro regulamentar está a impedir a sua plena entrada no mercado.

Os táxis aéreos demorarão ainda mais tempo, segundo Cesnik, porque exigem um nível de segurança muito mais elevado e os custos atuais são proibitivos.

"Estamos a enfrentar desafios. Penso que estamos prontos para enfrentar os desafios da engenharia. Temos desafios regulamentares que são mais difíceis porque envolvem governos e indústrias. E, em todos eles, há também negociações transfronteiriças", afirmou Cesnik.

