Quais são os benefícios económicos das cidades sem carros?

As cidades europeias estão a tornar-se cada vez mais pedonais e amigas das bicicletas. Será que isto tem um custo económico ou é uma situação em que todos ganham?

De Oslo a Helsínquia, a lista de cidades europeias que estão a introduzir iniciativas sem carros está a aumentar.

Na sequência das crescentes preocupações com a crise climática, o retirar os automóveis dos centros das cidades - ou, pelo menos, a restrição do seu acesso - tem demonstrado transformar as áreas urbanas em locais seguros para andar a pé e de bicicleta, reduzindo significativamente a poluição atmosférica e sonora.

Mas, apesar dos benefícios, o retirar dos automóveis das cidades não é isento de controvérsia. A dependência do automóvel está profundamente enraizada na vida urbana e os carros estão profundamente ligados à forma como construímos as cidades, utilizamos o solo e interagimos.

Os recentes protestos e a oposição na histórica cidade inglesa de Oxford representam muitas das questões que os responsáveis pelos planeamentos urbanos enfrentam em toda a Europa.

Os manifestantes saíram à rua e acusaram os dirigentes municipais de declarar guerra aos automóveis e de prejudicar o comércio local ao restringir o acesso dos clientes.

No Reino Unido, a introdução de "bairros com pouco tráfego" deparou-se com uma oposição significativa e é uma questão política cada vez mais quente.

Em toda a Europa, estão a ser implementadas várias iniciativas para reduzir a dependência do automóvel, desde o aumento do custo da propriedade do automóvel, através do aumento dos custos de estacionamento, até às taxas de circulação e restrições gerais.

As cidades sem carros significam geralmente menos carros e não nenhum carro, pelo que variam desde a restrição da utilização de veículos em determinadas áreas ou ruas até à eliminação de lugares de estacionamento.

Restringir a utilização do automóvel

Barcelona está a planear transformar a cidade até 2030 utilizando "super quarteirões", bairros de nove quarteirões que restringem o tráfego às estradas principais, sendo que apenas os residentes e os veículos de entregas podem circular nessas ruas. Os limites de velocidade são fixados em 10 km/h, libertando assim as ruas para os peões e os ciclistas.

Em Berlim, os ativistas têm planos ambiciosos para proibir a circulação de automóveis numa área equivalente a 88 km2 circundada pela rede de comboios S-Bahn, o que criaria a maior área urbana sem automóveis do mundo.

Restringir a utilização do automóvel nas nossas cidades tem inúmeros benefícios, incluindo a redução das emissões, a melhoria da qualidade do ar e a segurança rodoviária, mas muitas empresas opõem-se a quaisquer planos para incomodar os condutores, receando que isso tenha impacto nas vendas e nas receitas.

Muitos sobrestimam o papel da utilização do automóvel para os seus clientes, ao passo que as provas sugerem que, nas cidades que adoptaram uma política de não utilização do automóvel, qualquer redução do número de compradores que chegam de carro é compensada por um aumento significativo do número de pessoas que chegam a pé, de bicicleta ou de transportes públicos.

Além disso, estes compradores que não usam o automóvel tendem a visitar as lojas com mais frequência, o que corrobora a ideia de que o planeamento urbano sem automóveis tem um potencial considerável para ter um impacto positivo nas empresas.

Aumento do número de visitantes para as empresas

Um estudo realizado em 2016 em mais de 100 cidades mostrou que a afluência de pessoas às ruas exclusivas para peões aumentou, o que resultou num aumento das vendas a retalho de cerca de 49%.

Para as ruas principais e os centros urbanos confrontados com a diminuição do número de compradores e a forte concorrência dos retalhistas online, a pedonalização pode proporcionar novas oportunidades para revitalizar as economias urbanas.

Um estudo de 2019 sobre a zona de baixas emissões "Madrid Central" concluiu que as vendas aumentaram durante o período de Natal em comparação com o ano anterior. Do mesmo modo, em Oslo, onde o tráfego automóvel no centro da cidade foi consideravelmente reduzido desde 2016, não se registou qualquer redução dos clientes ou do volume de negócios.

Barcelona's Comte Borrell in the Eixample district of the city.

Dados de Copenhaga sobre a relação entre o volume de negócios nas lojas e o modo de transporte utilizado para fazer compras mostram que os clientes de bicicleta fazem compras com mais frequência e gastam mais do que os automobilistas.

Um estudo de 2018 da Living Streets Scotland analisou dados de uma série de cidades e concluiu que, quando os peões sentem melhorias, a afluência às lojas aumenta entre 20 e 35%.

A eliminação de lugares de estacionamento é uma opção que é regularmente contestada pelas partes interessadas do sector empresarial, uma vez que se parte erradamente do princípio de que mais estacionamento irá gerar mais clientes.

Aumento do valor dos terrenos devido à habitabilidade

No entanto, a investigação mostra que a disponibilidade de um lugar de estacionamento num destino determina o modo de transporte utilizado, ou seja, se se leva o carro ou se o deixa em casa, mas não a decisão de viajar. Assim, quando os lugares de estacionamento são reduzidos, isso não tem um impacto negativo no comércio.

A supressão ou restrição de automóveis numa cidade aumenta a habitabilidade, o que, por sua vez, conduz a um aumento do valor dos terrenos. Numerosos estudos mostram que a redução da utilização do automóvel nas ruas leva a um aumento do valor das propriedades comerciais e residenciais.

O Global Liveability Index da The Economist classifica as cidades de acordo com a sua habitabilidade e cidades sem carros como Viena e Copenhaga figuram frequentemente no topo da lista(primeira e segunda em 2023, respetivamente).

Até 2050, mais de dois terços de nós viverão em cidades, pelo que a forma como lidamos com as áreas urbanas é crucial para atingirmos os nossos objetivos em matéria de alterações climáticas.

A iniciativa de restringir a circulação de automóveis nas nossas cidades faz parte de um objetivo global que visa desviar a atenção dos automóveis e da sua dependência, melhorando assim a qualidade de vida, uma vez que as cidades se tornam lugares mais acolhedores para as pessoas.

A evidência é esmagadora: As iniciativas sem carros criam espaços mais habitáveis que trazem benefícios económicos reais.