Embora alguns proprietários de automóveis clássicos estejam a fazer a conversão para veículos eléctricos, nem todos estão preparados para o fazer.

À medida que alguns entusiastas de automóveis clássicos optam por escolhas mais ecológicas e mais baratas, a conversão de automóveis clássicos em elétricos está a tornar-se cada vez mais comum.

Num salão automóvel em Birmingham, no Reino Unido, um Gordon-Keeble ostenta um motor elétrico sob o capot.

Só foram construídos 99 Gordon-Keebles, pelo que já é uma visão rara, mas este modelo único é a única versão elétrica existente.

"Para ser sincero, não sou um grande apreciador de carros elétricos. Mas este teve um novo sopro de vida porque lhe foi colocado um motor elétrico. Penso que não estaria a ser utilizado se não tivesse acontecido isso", disse Stephen Kirby, membro do West Berkshire Classic Vehicle Club.

Porque é que alguns entusiastas estão a converter os seus clássicos?

Uma das principais razões pelas quais as pessoas estão a converter os seus clássicos é porque os motores elétricos têm menos peças móveis do que um motor tradicional, tornando o automóvel mais fiável.

Também é mais económico para as pessoas que conduzem nas cidades, uma vez que podem evitar as taxas de emissões.

Com um motor elétrico Nissan, um Austin Healey convertido para elétrico, apresentado no Practical Classics Classic Car and Restoration Show, é completamente silencioso e livre de emissões.

Com um motor a gasolina convencional de 2,6 litros e seis cilindros em linha, uma viagem de um dia pelo centro de Londres custaria 12,50 libras (14,60 euros).

"Quando se troca o motor por um motor elétrico, tira-se um pouco da alma de um carro", disse Danny Hopkins, editor da revista Practical Classics.

"Mas penso que, na verdade, as pessoas querem apenas desfrutar, particularmente nas cidades, do seu clássico nas cidades, e mantê-lo limpo, barato e sem manutenção em geral, então, sim, um motor elétrico faz muito sentido".

Os automóveis clássicos têm "uma utilização muito limitada

Nem toda a gente está preparada para fazer a mudança.

Os tradicionalistas, que acreditam que todos os carros clássicos devem ser restaurados de acordo com as suas especificações originais, dizem que a conversão para elétrico é cometer um "pecado".

"Penso que temos de reconhecer que estes automóveis têm uma utilização muito limitada, pelo que as emissões que produzem durante um determinado período de tempo são muito reduzidas", afirmou Mike Bindon, proprietário de um Triumph TR5 clássico com um motor a gasolina de 2,5 litros e seis cilindros em linha reta.

Os automóveis elétricos são silenciosos e, para alguns, o som do escape é uma parte essencial da experiência e do prazer de condução.

"Pode tornar-se uma coisa que temos de fazer nos próximos anos. Se quisermos levar um carro como este para a estrada. Mas se aqueles que já experimentaram o som do escape de seis cilindros, provavelmente não o quererão fazer", acrescentou Bindon.

A grande maioria dos automóveis clássicos ainda mantém os seus motores de combustão originais e as conversões elétricas de clássicos continuam a ser uma área de nicho na comunidade.

Mais de 1.000 carros foram expostos no Practical Classics Classic Car and Restoration Show em março.