Causas do acidente ainda não são conhecidas. Autocarro ficou tombado na autoestrada.

Pelo menos cinco pessoas morreram esta quarta-feira num acidente de autocarro no leste da Alemanha, avança a AP.

O acidente aconteceu na autoestrada A9, perto da cidade de Leipzig, pelas 9:45, hora local - menos uma hora em Lisboa. O autocarro ficou tombado depois de sair da estrada por razões que não são, por agora, conhecidas.

Várias ambulâncias e helicópteros dos serviços de emergência foram mobilizados para o local.

O porta-voz da polícia alemã, Olaf Hoppe, disse a uma estação de televisão local que havia "vários feridos e pelo menos cinco mortos" em resultado do acidente.

Segundo as informações mais recentes, o autocarro acidentado tinha partido de Berlim com destino a Zurique, na Suíça, com 53 passageiros a bordo.

A autoestrada A9, que liga Berlim a Munique, foi encerrada ao trânsito nos dois sentidos.