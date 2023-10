Acidente com miniautocarro que transportava migrantes faz sete mortos

De Euronews

Carro terá tentado fugir a um controlo da polícia e capotou.

O tráfico de pessoas voltou a fazer vítimas mortais na Europa. Sete pessoas morreram e várias ficaram feridas quando o miniautocarro em que viajavam capotou numa saída de autoestrada na Baviera, no sudeste da Alemanha. As autoridades acreditam que a causa do acidente foi a tentativa de fugir a um controlo da polícia.

No miniautocarro viajavam 23 pessoas, na maioria de nacionalidades síria e turca. Há poucos dias, na Hungria, outro acidente provocou a morte de dois migrantes e fez vários feridos.