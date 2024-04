Três alemães detidos por suspeitas de espiarem para a China

De Euronews

Três suspeitos colaboravam, alegadamente, com funcionário do governo chinês.

Três pessoas suspeitas de espiarem para a China, e facilitarem a transferência de informação sobre tecnologia com potenciais usos militares, foram detidas na Alemanha esta segunda-feira.

Os procuradores alemães revelaram que os três detidos, todos cidadãos da Alemanha, estão acusados de terem trabalhado para os serviços secretos chineses desde junho de 2022, sendo ainda suspeitos de terem violado as leis da exportação alemãs.

Segundo a AP, que cita o comunicado das autoridades, um dos suspeitos, identificado apenas como Thomas R., de acordo com as leis da privacidade alemãs, era alegadamente um agente para um funcionário do Ministério da Segurança de Estado da China e recolheu informação sobre tecnologias inovadoras com utilização militar para essa entidade. Para o fazer, acrescenta a declaração, recorreu a Herwig F. e Ina F., um casal proprietário de uma empresa em Duesseldorf que costumava contactar e trabalhar com investigadores alemães.

O casal conseguiu, alegadamente, chegar a acordo com outra empresa alemã e a primeira etapa deste entendimento previa que fosse desenhado um estudo para um parceiro chinês sobre a tecnologia de peças que pudessem ser usadas em potentes motores de navios, incluindo navios de guerra. Por trás deste parceiro chinês estava precisamente o funcionário para quem trabalhava Thomas R. e o projeto seria financiado com verbas estatais de Pequim.

Quando foram detidos, os suspeitos estavam em negociações para outros projetos de pesquisa que pudessem ser úteis para expandir a força de combate da Marinha chinesa. Além do projeto referido anteriormente, os suspeitos também obtiveram, com fundos chineses, um laser especial que exportaram para a China sem autorização, ainda que estivesse classificado como um instrumento de "dupla utilização" ao abrigo das leis da União Europeia - trata-se de produtos concebidos para uso civil mas que poderão ser usados para terrorismo ou luta armada se caírem nas mãos erradas.

As residências e empresas dos suspeitos, que foram detidos em Duesseldorf e Bad Homburg, foram alvo de buscas.